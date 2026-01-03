Il pellet è ormai lusso per pochi e ad Arzachena si torna alla legna

Il pellet e le segnalazioni dei cittadini di Arzachena.

L’inverno è arrivato prepotentemente anche in Gallura e ad Arzachena in tanti si preoccupano del costo sempre più alto del pellet. Quello che un tempo era considerato un metodo di riscaldamento economico e accessibile, il pellet, ha raggiunto prezzi che oggi lo rendono quasi un bene di lusso. La preoccupazione è diffusa: sono infatti numerosissime le segnalazioni di cittadini che lamentano costi ormai fuori controllo.

La scelta difficile: “fare la spesa o scaldarsi?”

La gravità della situazione emerge dai racconti che si raccolgono quotidianamente nei vari punti vendita della città. “Meglio comprare da mangiare o il sacco per la stufa? Se prendo il pellet, oggi devo rinunciare a parte della spesa”. Questo amaro dilemma non è purtroppo un caso isolato, ma riflette la realtà di molti pensionati e famiglie che, con entrate irrisorie, non riescono a far fronte a rincari così repentini. Per loro, l’arrivo del freddo rischia di trasformarsi in un’emergenza sociale e sanitaria.

Un appello alla responsabilità e l’idea di un “bonus pellet”.

Davanti a questo scenario, è naturale chiedersi quanto degli aumenti dipenda dai costi alla fonte e quanto, invece, possa essere mitigato a livello locale. Senza voler puntare il dito in modo accusatorio, è necessario fare un appello alla sensibilità di chi opera nel settore. Ad Arzachena, comunità da sempre orgogliosa della sua rete di volontariato e del sostegno verso i meno abbienti, sarebbe auspicabile che i commercianti cercassero, per quanto possibile, di venire incontro alle esigenze dei più fragili, applicando prezzi equi e rinunciando a margini eccessivi in nome del bene comune.

Parallelamente, emerge con forza una proposta concreta: sulla scia delle agevolazioni già attive per l’energia, sarebbe opportuno che le istituzioni valutassero l’introduzione di un “bonus pellet” destinato alle fasce più deboli, per garantire a tutti il diritto fondamentale a una casa calda.

Il ritorno alla tradizione: la sicurezza della legna.

In attesa di soluzioni strutturali, molti cittadini stanno riscoprendo l’intramontabile caminetto a legna. Una scelta che, pur richiedendo maggiore impegno nella gestione, offre garanzie che il pellet sembra aver smarrito: il camino, infatti, non necessita di elettricità, abbattendo ulteriormente i costi fissi delle bollette. La natura agricola di Arzachena, inoltre, offre una risorsa preziosa. Molti possono contare su potature e alberi secchi provenienti dai propri terreni, trasformando la manutenzione del verde in una riserva di calore a km zero.

In conclusione, la speranza è che prevalga il senso di comunità. Chi stabilisce i prezzi e chi governa il territorio è chiamato a un gesto di attenzione: non si può permettere che il freddo diventi un’insidia per la salute dei cittadini più vulnerabili. Scaldarsi deve tornare a essere un diritto accessibile, non un privilegio per pochi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui