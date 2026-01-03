L’indipendenza da Buddusò, il Comune di Padru compie 30 anni

Il traguardo del Comune di Padru.
Il 3 gennaio 1996 il Comune di Padru celebra la sua storica indipendenza da Buddusò. Oggi sono passati 30 anni da quella data. Il distacco da Buddusò, sancito dalla Legge Regionale n. 1 del 1996, fu il risultato di una lunga mobilitazione popolare.
Con il suo trentennale da Comune indipendente, Padru è l’ente più giovane della Sardegna. Oggi è stato celebrato questo compleanno con l’incontro tra l’attuale sindaco, Antonello Idini, e il primo cittadino storico, Antonio Satta, che ha guidato la comunità per 20 anni.