Auto contro autoemoteca a Monti: cosa è successo

Violento incidente sulla provinciale per Monti.

Sono due i feriti nel terribile incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 147, in direzione Monti, nel primo pomeriggio di oggi, 3 gennaio. Uno di loro, più grave, è stato trasportato dall’elisoccorso a Sassari, mentre il secondo all’ospedale di Olbia.

Le persone dentro l’automobile sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco del distaccamento di Olbia. La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi e gestire la viabilità, pesantemente rallentata per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei detriti dalla sede stradale.