Arzachena piange la scomparsa di una giovane madre di 43 anni

L’addio ad una giovane madre di Arzachena.

C’è grande dolore ad Arzachena per la prematura scomparsa di Elzbieta Chojnacka, conosciuta da tutti come Ela, venuta a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 43 anni. A darne il triste annuncio sono il marito Paolo Minosu e il figlio Gabriel, insieme alla suocera Bastiana, al suocero Martino e ai parenti Hennio, Luzina, Magda, Wiola e Drena, oltre ai familiari e a tutti coloro che le erano legati.

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La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità, che si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto. Il rito funebre si svolgerà oggi, lunedì 13 aprile, alle ore 16, nella chiesa di Santa Maria della Neve a Tempio Nuovo. Il corteo funebre partirà dall’abitazione della donna, situata in località Cudacciolu numero 29, da dove verrà accompagnata verso il luogo della cerimonia religiosa.

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