Arresto cardiaco al supermercato, salvataggio eroico ad Arzachena

Si sente male al supermercato, salvataggio ad Arzachena

Poteva trasformarsi in tragedia il pomeriggio della vigilia di Pasqua, ma c’è stato un salvataggio in un supermercato di Arzachena. Il destino, tuttavia, ha incrociato sulla strada di un 49enne, due soccorritrici d’eccezione che gli hanno strappato la vita dalle mani della morte.

L’arresto cardiaco alla cassa.

Mentre l’esercizio commerciale era gremito per gli acquisti festivi, l’uomo si trovava in fila alla cassa quando è stato colto da un improvviso malore. Testimoni descrivono una scena drammatica: l’uomo, descritto come un “omone” dalla corporatura imponente, si è accasciato al suolo privo di sensi, andando immediatamente in arresto cardiocircolatorio.

In quegli istanti di puro panico, mentre la folla restava paralizzata, è emersa la straordinaria prontezza di due giovani donne. Una di queste, impiegata nell’ambito delle cooperative sociali, si è lanciata immediatamente sulla vittima. Nonostante il forte legame di conoscenza con l’uomo e la disparità fisica – lei minuta, lui un uomo gigantesco – la giovane ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco con estrema lucidità tecnica.

Il momento è stato di una tensione insostenibile: la ragazza, pur continuando le manovre con precisione chirurgica, è scoppiata in un pianto dirotto nel vedere che l’uomo non rispondeva agli stimoli. Una combinazione rara di competenza professionale e profonda partecipazione emotiva che si è rivelata decisiva per mantenere stabili le funzioni vitali del paziente.

I soccorsi e il quadro clinico.

Allertato il 118, sul posto è giunto il personale sanitario che ha proseguito la stabilizzazione, supportato dall’arrivo dell’elisoccorso. Il 49enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Olbia, dove attualmente si trova ricoverato in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione.

Sebbene l’uomo sia stato dichiarato fuori pericolo di vita, i medici mantengono il massimo riserbo e una certa cautela: il timore principale riguarda i possibili danni neurologici, dovuti al prolungato periodo in cui il cervello è rimasto senza ossigeno. Tuttavia, la diagnosi dei sanitari è netta: “L’uomo deve la vita esclusivamente a quel primo soccorso. Senza quel massaggio cardiaco immediato, non avrebbe avuto alcuna possibilità di sopravvivere”.

L’importanza della formazione.

Questo episodio mette in luce una verità inconfutabile: la conoscenza della RCP (Rianimazione Cardio-Polmonare) non è un optional, ma una necessità collettiva. Se oggi un padre di famiglia e un professionista ha una speranza di ripresa, lo deve a una giovane concittadina che, pur sconvolta e minuta, non ha smesso di lottare quando ogni secondo pesava come un’ora. Un plauso va all’efficienza dei soccorsi, ma il ringraziamento più profondo resta rivolto a quelle due “eroine della spesa” che hanno trasformato un pomeriggio tragico in una storia di speranza.

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