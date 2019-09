Porto Cervo, eventi e musica in vivaio per il Garden Festival d’Autunno

Gli eventi dal 20 settembre al 18 ottobre.

Sboccia l’Autunno con il Garden Festival d’Autunno un’iniziativa lanciata dall’Aicg (Associazione Italiana Centri Giardinaggio). Quarta edizione Italiana e seconda volta in Sardegna presso il vivaio Innavoflora, a Porto Cervo. L’evento si terrà dal 20 settembre al 18 ottobre e prevede un calendario ricco di iniziative per grandi e piccini.

Quest’anno l’evento si amplia dando spazio alla produzione di piante made in italy, ricca di eccellenze che Aicg intende valorizzare attraverso un progetto di promozione delle piante italiane. Questa nuova iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare a un acquisto più consapevole, attento all’impatto ambientale e al risparmio energetico.

Il programma previsto da Innavoflora è ricco di iniziative ed eventi, anche a carattere formativo. Si inizia Venerdì 20 Settembre brindando l’arrivo dell’Autunno con l’aperitivo verde, musica e danza in vivaio. Per tutto il periodo sarà possibile ammirare gli allestimenti a tema autunnale, le aule

dimostrative e didattiche con piante da giardino tipiche dell’autunno e di grande fascino in questa stagione, composizioni uniche e creative dalle quali trarre nuove idee e ispirazioni da riprodurre nel proprio giardino o balcone.

Sarà inoltre l’occasione giusta per ricevere indicazioni dagli esperti presenti in vivaio sulle tecniche colturali migliori per le piante proposte. Non solo, si terranno corsi, laboratori ed eventi per tutti, grandi e piccini, esperti di giardinaggio e non, per scoprire le attività di giardinaggio più utili del periodo autunnale: la piantumazione dei bulbi a fioritura primaverile e la messa a dimora delle piante che consenta un corretto sviluppo radicale per un’esplosione della crescita con la bella stagione.

