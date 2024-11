La pulizia degli alvei dei fiumi ad Arzachena.

Da lunedì 4 novembre sono in corso i lavori di pulizia ordinaria e straordinaria degli alvei dei fiumi del territorio comunale di Arzachena e delle aree verdi circostanti. L’importo destinato alle attività di prevenzione dei danni da rischio idraulico e idrogeologico per il 2024 è di circa 200 mila euro e interessa 24 punti di intervento per questo autunno, dal centro urbano ai borghi. L’iniziativa è promossa dall’assessore alla Protezione civile e Servizi Sociali, Alessandro Careddu.

“La pulizia e la manutenzione dei corsi d’acqua in vista dell’arrivo delle piogge autunnali sono l’unica arma a disposizione per metterci al riparo dalle conseguenze di eventi meteorologici ormai imprevedibili. I recenti episodi nel sud Sardegna, in Liguria e a Valencia, in Spagna, hanno riportato alla memoria quanto accaduto ad Arzachena e in Gallura 11 anni fa – spiega Alessandro Careddu, assessore alla Protezione Civile e Servizi sociali -. Fin dal 2017 abbiamo avviato un’attenta attività di prevenzione periodica, secondo le indicazioni del piano regionale idrogeologico, con uno studio ricognitivo che individua i punti critici. Verifichiamo regolarmente lo stato in cui si trovano fiumi e rii all’interno dei confini urbani e nelle aree abitate più a rischio, come stabilito dai tecnici che hanno redatto il piano di intervento. Siamo partiti dalla località di Cudacciolu, ora sono in corso i lavori su rio San Pietro e i suoi affluenti, procederemo con i rigagnoli in via Milano e via Gallura nel centro di Arzachena, poi ci sposteremo verso riu Li Rui, riu Bucchilalgu, rio San Giovanni, riu Li Tauli, rio Petralonga”.

Oltre al taglio della vegetazione in eccesso, ogni anno vengono rimossi rifiuti e ingombranti abbandonati lungo i corsi d’acqua. “Nei fiumi adiacenti le zone abitate abbiamo ritrovato anche sfalci e potature da terreni privati, oltre che ingombranti, questi materiali ostacolano il normale flusso dell’acqua. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per contribuire a mantenere l’ambiente pulito ed evitare conseguenze anche in termini di rischio idraulico”, conclude Careddu.

Lunedì 18 novembre, alle 10:30, l’amministrazione comunale, insieme alla parrocchia Santa Maria della Neve, ospiterà la cerimonia di commemorazione della scomparsa di Isael Passoni, Cleide Mara Rodriguez, Weriston Isael Passoni e Leine Kellen Passoni, e di tutte le vittime del passaggio del ciclone Cleopatra con una cerimonia al Parco XVIII Novembre, intitolato proprio in memoria dell’alluvione del 2013.

