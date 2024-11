Le case di Porto Cervo in vetta ai desideri dei Paperoni italiani

I Paperoni italiani preferiscono le case a Porto Cervo.

Porto Cervo continua a eccellere come meta esclusiva per chi cerca case di lusso. Lo rivela un recente studio di LuxuryEstate.com, portale leader per il mercato immobiliare di fascia alta e partner di Immobiliare.it, che ha analizzato le ricerche degli italiani interessati a investire in immobili di prestigio.

Secondo la ricerca, le destinazioni di mare dominano le preferenze degli acquirenti italiani rispetto a quelle montane. Nella classifica delle dieci località più ricercate, Porto Cervo si colloca al quinto posto con il 2,6% delle preferenze, seguita da Venezia (2,3%) al sesto posto.

Analizzando la domanda per regione, la Lombardia, trainata da Milano, si conferma al primo posto. La Sardegna, grazie alla presenza di località esclusive come Porto Cervo, conquista invece la quarta posizione con il 9% della domanda. La Liguria, seppur ambita, si attesta più in basso con il 7%.

