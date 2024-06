Incidente nella circonvallazione di Arzachena: tre ragazze in ospedale

Un’auto con quattro ragazze a bordo è finita fuori strada verso le 18 sulla circonvallazione di Arzachena, la Provinciale 14. Per cause da accertare un’autovettura la loro auto è uscita di strada, sfondano il guardrail e finendo la corsa in mezzo alla vegetazione. Quattro le ragazze a bordo, tre delle quali sono state trasportate per accertamenti all’ospedale di Olbia dal personale del 118.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena, che hanno aiutati il personale del 118 con le ferite e hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area teatro dell’incidente. Sul posto sono intervenute tre ambulanze per le ragazze, la polizia e la Polizia Locale.

