Incidente sulla 131 Dcn all’altezza del bivio per Ovilò

I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti sulla 131 Dcn, in direzione Nuoro, per un incidente all’altezza del bivio per Ovilò. Vicino alla frazione di Loiri Porto San Paolo un automobile si è schiantata contro il guardrail, per cause ancora da chiarire.

Gli occupanti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti dal personale del 118. Nel frattempo i vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza l’auto gravemente danneggiata e il tratto di strada interessato. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

