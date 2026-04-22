Avis Padru, organizzata una giornata per la donazione di sangue

La giornata per la donazione di sangue a cura dell’Avis Padru.

È stata fissata per venerdì 24 aprile una nuova giornata di raccolta sangue organizzata dalla sezione Avis Padru, con l’obiettivo di contribuire a fronteggiare la costante necessità di scorte ematiche sul territorio. La raccolta si svolgerà nella fascia mattutina, dalle 8 alle 12, con la presenza dell’autoemoteca del centro trasfusionale della Asl, affiancata dai volontari dell’associazione.

Il mezzo attrezzato sosterà davanti al centro culturale di via Roma, punto individuato per agevolare l’accesso dei cittadini interessati a compiere il gesto di solidarietà. Dalla sezione Avis arriva inoltre un invito rivolto alla popolazione affinché aderisca numerosa, contribuendo così a sostenere le esigenze sanitarie legate alla disponibilità di sangue, elemento fondamentale per interventi e terapie ospedaliere.

Può donare il sangue chi è in buone condizioni di salute, ha un’età generalmente compresa tra 18 e 65 anni e un peso corporeo adeguato, solitamente superiore ai 50 chilogrammi. È necessario non essere affetti da malattie infettive in corso e non avere comportamenti o condizioni che possano aumentare il rischio per il ricevente. Prima della donazione viene effettuata una valutazione medica con controllo dei parametri vitali e dell’anamnesi personale. Possono donare sia uomini sia donne, con alcune differenze nei tempi tra una donazione e l’altra. Anche chi assume farmaci o ha avuto interventi recenti deve essere valutato dal personale sanitario.

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