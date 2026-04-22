Lavori all’ufficio postale di Palau, ecco quando riaprirà

I lavori all’ufficio postale di Palau.

Riaprirà il prossimo 8 maggio l’ufficio postale di Palau, salvo eventuali imprevisti che verranno comunicati da Poste Italiane, dopo il periodo di chiusura programmato per consentire interventi e attività organizzative.

Nel frattempo, per garantire la continuità dei servizi ai cittadini, dal 23 aprile al 6 maggio è stato individuato come punto di riferimento l’ufficio postale di Arzachena, situato in viale Costa Smeralda 159. La struttura resterà operativa dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35, mentre lo sportello automatico Atm sarà disponibile senza interruzioni nell’arco delle 24 ore.

La temporanea riorganizzazione dei servizi si inserisce nel quadro delle misure adottate per limitare i disagi all’utenza durante il periodo di chiusura dell’ufficio di Palau, assicurando comunque la possibilità di accedere alle principali operazioni postali presso la sede vicina. Poste Italiane ha inoltre precisato che eventuali variazioni rispetto alla data di riapertura verranno rese note tempestivamente.

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