L’iniziativa di Natale a Arzachena.

Il Comune di Arzachena vuole rendere il difficile Natale 2020 più magico per i bambini della città. L’assenza di eventi a causa della pandemia, non ha spento la voglia di rendere speciale le feste per i più piccoli, che sicuramente soffrono di più per questo.

Sono state coinvolte così le scuole, l’Accademia Arte Arzachena e l’associazione Deamater, gestore dell’AMA – auditorium multidisciplinare, per regalare 1.400 doni di Natale agli studenti da 0 a 13 anni che frequentano la scuole della città.

L’ente ha incaricato l’associazione di Olbia “Deamater tra artisti e professionisti”, con una somma per la fornitura, realizzazione e distribuzione di pacchi dono per i/le bambini/e residenti nel Comune di Arzachena. L’importo stimato per questa iniziativa è di 15mila e 500 euro.

L’iniziativa è nata per alleggerire la rinuncia del Comune agli eventi e alla cerimonia natalizia, a causa del Covid-19.

