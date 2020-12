La canzone Maria Santa dedicata alla Gallura.

L’amore per la Gallura in un brano musicale. Maria Santa, singolo uscito il 13 dicembre 2020 è tratto da un brano scritto dal poeta di Olbia Andrea Columbano, prodotto da Sabrina Sanna. Gli autori dell’inedito musicale, Alessandro Melis e Sabrina Sanna, due pilastri della formazione Animas, dopo il primo disco “Torramus Sardos”, sono tornati con il nuovo singolo dedicato alla Gallura e alla fede, nato dall’unione tra canto e chitarra.

Campidanesi di origine, Alessandro e Sabrina, ma innamorati profondamente della Gallura. “La Gallura è sempre stata per noi luogo di fascino e il tempio del bel canto tradizionale – ha detto Alessandro Melis – interpreti del passato e del presente sono stati e sono per noi, grande fonte di conoscenza da cui attingere.Io personalmente, sono stato quasi adottato in Gallura, per via degli insegnamenti di grandi interpreti”.

“Io e Alessandro, che siamo molto legati alla Gallura – ha detto una degli autori – abbiamo trascorso un po’ di tempo con i tanti amici che non vedevamo da tempo, artisti, poeti, musicisti, e tra questi anche Andrea”.

Sabrina racconta come è nata la canzone “Maria Santa”, tratta da una poesia che la colpì subito. “Io e Alessandro eravamo scarichi, e non sapevamo se e quando sarebbe potuta arrivare una melodia – dice l’artista -. Sono stati mesi molto difficili, un infortunio al braccio di Alessandro, un lutto. Poi qualche settimana fa, un evento di cronaca mi ha colpito: una giovane donna che perde il bambino che aveva in grembo, e qualche giorno anche lei perde la vita. Lei non ha mai smesso di pregare, mai, nonostante tutto quel dolore, e mi ritornano in mente le parole di Andrea, quella fede così profonda che trasuda dalla sua poesia”.

Per gli autori del brano, la Gallura conserva luoghi e colori evocativi della fede per Maria. “Ci auguriamo che Maria Santa sia di conforto e di buon auspicio per il nostro popolo, in un periodo come questo – ha concluso Sabrina Sanna – di grande apprensione per gli eventi che stiamo vivendo, con particolare menzione ai cari fratelli e alle sorelle di Bitti, ai quali con questo brano, va tutta la nostra vicinanza”.

