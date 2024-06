La riapertura del Centro ricreativo di Cannigione.

Lunedì 1 luglio 2024 apre il Centro ricreativo estivo (servizio semi-residenziale stagionale per minori) nei locali della scuola primaria di Cannigione. L’appello lanciato dal Comune di Arzachena lo scorso maggio per la ricerca di un congruo numero di educatori, necessari all’ampliamento del servizio, è stato accolto. Grazie alle nuove assunzioni, la giunta comunale ha potuto deliberare l’aumento della capacità ricettiva prevista per il 2024. Il servizio è organizzato dal Settore Servizi Sociali tramite la società municipalizzata Ge.se.co surl ed è promosso dall’assessore Alessandro Careddu.

“Il Centro ricreativo estivo organizzato dal Comune di Arzachena è uno dei servizi più amati e attesi dalle famiglie, soprattutto quelle in cui i genitori sono lavoratori stagionali legati al comparto turistico – spiega Alessandro Careddu, assessore ai Servizi Sociali e Protezione civile -. È stato necessario pubblicare due volte i bandi di selezione per trovare un adeguato numero di educatori. Queste figure professionali scarseggiano nel mercato del lavoro ma, oggi, con i contratti di assunzione perfezionati, possiamo comunicare ufficialmente alle famiglie che il numero dei bambini ammessi passa da 77 a 98. Le richieste in lista di attesa sono quasi esaurite. Obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di ampliare il servizio per garantire anche un’estensione dell’orario dal prossimo anno”.

Il Comune ha fissato tariffe agevolate variabili attribuite in base alla fascia di reddito, al numero dei componenti del nucleo familiare e alla tipologia di contratto di lavoro dei genitori. Il programma giornaliero al Centro prevede attività educative e di intrattenimento per bambini da 3 agli 11 anni nel periodo dal 1 luglio al 30 agosto con orario settimanale articolato dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 15:30. Sono inclusi anche il trasporto a bordo di scuolabus comunali e la mensa, escursioni al mare e attività all’aperto nell’ampio parco della scuola primaria di Cannigione.

