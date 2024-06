Il nuovo ambulatorio all’ospedale di La Maddalena.

L’ambulatorio multidisciplinare dell’ospedale Paolo Merlo si arricchisce di un nuovo servizio per le persone con patologie croniche. È stato inaugurato nei giorni scorsi l’ambulatorio di Nefrologia gestito dalla dottoressa Stefania Spada, specialista in Nefrologia e Nutrizione Clinica.

“L’accesso avviene mediante richiesta medica con impegnativa per prima visita da presentare presso gli uffici della Direzione Medica di Presidio insieme ad un contatto telefonico – spiega la dottoressa Spada, che potrà così prendere in carico i pazienti presenti sul territorio -. Successivamente in base alla programmazione i pazienti verranno convocati per il giorno della visita, che si terrà nell’ambulatorio multidisciplinare situato al piano terra dell’ospedale”.

“I colleghi medici che turnano in Pronto Soccorso e in reparto hanno messo a disposizione della comunità le proprie competenze specialistiche al fine di rispondere in maniera sempre più completa ai bisogni della popolazione residente. Un modello virtuoso che dimostra come la riorganizzazione delle risorse presenti possa garantire il servizio assistenziale sull’isola”, sottolinea la dottoressa Vanina Rognoni, responsabile del reparto Mobi del Paolo Merlo e incaricata di recente dalla Direzione Aziendale a capo della Direzione Medica di Presidio.

Il reparto di Medicina Interna, comprendente degenza, day hospital e ambulatorio, fu chiuso nel 2021 per carenza di medici. Nel gennaio 2023 sono stati riaperti posti letto grazie alla riorganizzazione delle risorse interne ed è quindi stato avviato un reparto multidisciplinare a bassa intensità di cura.

“Il modello applicato dalla Direzione aziendale all’ospedale Paolo Merlo – prosegue la dottoressa Rognoni – ha consentito di riaprire posti di degenza per gestire in loco tutte quelle patologie che non necessitano di trasferimento presso gli hub di riferimento. Il sistema funziona grazie alla presenza nel presidio di medici con competenze varie e specializzazioni differenti, nonché grazie all’impegno di tutto il personale che opera all’interno dell’ospedale”.

L’area del Distretto di La Maddalena ha un’alta percentuale di popolazione over 60, circa il 33%. La Asl Gallura, tenendo conto del bacino d’utenza e delle percentuali di pazienti cronici che aumentano con l’invecchiamento della popolazione, sta riprogrammando perciò i propri servizi, cercando di anticipare i bisogni di salute. Per questo è nata anche la figura dell’Infermiere di famiglia, progetto gestito nella Casa della Comunità di Padule, mentre nell’ospedale Paolo Merlo, oltre all’ambulatorio nefrologico, è stato creato il percorso multidisciplinare per i diabetici cronici, in collaborazione con la Diabetologia della Asl Gallura e l’ambulatorio infermieristico di Padule. Si tratta di attività tutte legate alla Sanità d’iniziativa, un modello assistenziale di gestione delle malattie croniche che non aspetta il cittadino in ospedale, ma che lo intercetta prima che le patologie insorgano o si aggravino.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui