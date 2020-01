L’intervento previsto per il 15 gennaio.

Mercoledì 15 gennaio sono previsti 5 interventi per la riparazione di perdite nelle condotte cittadine e per l’inserimento di apparecchiature di sezionamento delle reti.

Sarà necessario interrompere il flusso idrico con conseguenti disservizi nell’erogazione dell’acqua dalle ore 8 e 30 alle ore 18 a partire dalle abitazioni poste alle quote più alte.

Le vie interessate dagli interventi sono via Mameli incrocio via Goldoni, viale Costa Smeralda incrocio via Mozart, via Aldo Moro, via Gallura e via Pitagora.

La società Abbanoa ha previsto tutte le azioni utili a limitare i disagi alla popolazione. Al termine delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte, l’acqua erogata potrebbe risultare torbida per alcune ore.

(Visited 113 times, 116 visits today)