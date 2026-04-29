Il ritiro dei piccoli elettrodomestici ad Arzachena.

È stato ripristinato ad Arzachena il servizio di conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici, con particolare riferimento anche ai piccoli elettrodomestici appartenenti alla categoria R4. La sospensione temporanea, comunicata nei giorni scorsi, era stata disposta a causa di criticità di natura logistica che avevano interessato i trasportatori dei sistemi collettivi dei consorzi Raee.

La situazione è stata risolta e, a partire da ieri, martedì 28 aprile, l’ecocentro situato in via Livorno a Cannigione è nuovamente autorizzato a ricevere tutte le tipologie di apparecchiature previste. Oltre ai piccoli elettrodomestici, il centro raccoglierà anche i rifiuti della categoria R3, comprendente monitor e televisori, riportando così alla piena operatività il servizio dedicato a questo tipo di materiali. Il ripristino delle attività consente quindi ai cittadini di conferire regolarmente i Raee secondo le modalità già in vigore, senza ulteriori limitazioni.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio della società De Vizia in via Marconi ad Arzachena, tramite il numero verde 800/194925 oppure all’indirizzo email infoarzachena@devizia.com.

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