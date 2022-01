I lavori nella piazza di Arzachena.

Quasi pronte le prime nuove scalinate nella piazza principale di Arzachena, tutte completamente in granito. In piazza Risorgimento proseguono senza sosta i lavori per dare un nuovo volto al centro storico della città.

L’amministrazione comunale, nel rispetto del cronoprogramma, sta portando avanti gli interventi di rigenerazione urbana del cuore della città. I lavori erano cominciati lo scorso novembre, dove erano stati demoliti il palchetto di fronte all’ex edicola, così come le ringhiere e i pilastri. A quasi due mesi di distanza dall’apertura del cantiere, il primo lotto dei lavori è quasi al termine, con una scalinata completa, mentre è in corso l’ampliamento della seconda che porta a via Magenta.

E’ sempre più vicina la seconda fase dei lavori di un intervento. Solo per il primo lotto sono stati investiti 250 mila euro, mentre per quella che sarà la seconda parte dei lavori, l’amministrazione comunale ha stanziato 500 mila euro.