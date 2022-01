L’aumento dei contagi a Luogosanto.

Aumentano i contagi a Luogosanto, dove anche il sindaco è risultato positivo e arrivano nuove restrizioni per le scuole e nel cimitero. Per frenare questo incremento dei casi, Agostino Pirredda, aveva promesso delle ordinanze, che erano state annunciate sabato scorso.

Oggi, il primo cittadino ha ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza a partire da martedì 25

gennaio, fino alla giornata di martedì 1 febbraio 2022. I plessi che saranno chiusi a causa dell’incremento dei contagi di coronavirus sono: la scuola dell’infanzia di via Dante, la primaria di via Dell’Incoronazione e le scuole elementari e medie di via Dante.

Un’altra ordinanza che ha firmato il primo cittadino è quella che riguardano le restrizioni per le visite nel cimitero, a partire dalla giornata di oggi. Per andare a trovare i propri cari estinti è consentito l’ingresso fino a un massimo di 15 persone per volta e con la mascherina. Mascherina obbligatoria anche ai funerali, anche fuori dalla chiesa per tutta le durata della cerimonia, mentre l’ingresso al cimitero è limitato soltanto ai familiari e congiunti, fino a un massimo di 15 persone per volta.