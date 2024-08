Schianto lungo la strada tra Arzachena e Cannigione

Intorno alle 5 di questa mattina i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla SP 13, tra Arzachena e Cannigione, per lo schianto di un’auto. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente, ma il mezzo è uscito di strada ed è andato a sbattere con violenza sulla vegetazione.

All’interno dell’abitacolo c’erano tre persone, due delle quali hanno avuto bisogno del 118 per il trasferimento in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena, che si sono occupati del veicolo e della messa in sicurezza della strada. Alla Polizia stradale il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui