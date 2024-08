Una giovane salvata da due automobilisti dopo uno schianto sulla 131 Dcn a Olbia

Schianto sulla 131 Dcn per una ragazza a Olbia, l’auto è rimasta di traverso in mezzo alla Statale ed è stata salvata da due angeli di passaggio. Poco dopo le 22 di ieri sera una giovane ha perso il controllo della sua auto mentre viaggiava nel tratto finale della 131 Dcn, in direzione Olbia. Prima l’urto contro lo spartitraffico centrale, poi quello contro il guard rail laterale. L’auto nera ha fermato la sua corsa restando di traverso in mezzo alla strada, al buio. In quegli attimi l’indicente si sarebbe potuto trasformare in tragedia. Un mezzo pesante o un automobilista distratto avrebbero potuto travolgere l’auto, con conseguenze devastanti.

A salvare la ragazza ci hanno pensato due angeli di passaggio. Due giovani hanno fermato la loro auto e hanno aiutato la protagonista dell’incidente a mettersi in salvo, fuori dalla carreggiata. Nel frattempo si sono occupati di segnalare l’auto di traverso agli altri automobilisti di passaggio. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che si sono occupati della rimozione dell’auto e della messa in sicurezza di quel tratto di strada. Nel frattempo i soccorritori del 118 si sono occupati della giovane conducente mentre la Polizia stradale eseguiva i rilievi dell’incidente.

