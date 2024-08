La Maddalena senza medico, attivato il servizio Ascot nel mese di settembre

A La Maddalena il dottor Michele Demontis è andato in pensione, l’Asl non trova un sostituto e attiva il servizio Ascot.

“In seguito alla cessazione dell’incarico del Dottor Michele Demontis – annunciano dalla Asl – e al conseguente bando per incarico di sostituzione, pubblicato in anticipo ma andato deserto, è stato attivato a La Maddalena un servizio Ascot. L’ambulatorio straordinario di continuità assistenziale sarà fruibile da tutti i pazienti dell’isola che sono rimasti senza Medico di Medicina Generale“.

“La Direzione Aziendale della Asl Gallura e la Direzione del Distretto di La Maddalena sono al lavoro per garantire la continuità assistenziale agli utenti sprovvisti di medico di base, con particolare attenzione alle categorie fragili. A tal fine, per il mese di settembre, il servizio Ascot, sarà attivo nella Casa della Comunità in località Padule, dalle 9.30 alle 13.00, nelle seguenti giornate: mercoledì 4, venerdì 6, martedì 10, giovedì 12, mercoledì 18, venerdì 20, martedì 24 e giovedì 26. I pazienti dovranno fornire al medico di turno eventuale documentazione medica attestante patologie che richiedono farmaci o cure specifiche.

Per prenotare la visita si dovrà contattare il numero 0789 791296 dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 13.00 alle 14.00. Potranno essere sottoposti a visita esclusivamente i pazienti che hanno effettuato la prenotazione”.

