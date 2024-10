Sparò alla vicina a Golfo Aranci, assolto perché “incapace”

Pasquale Serra è stato assolto per il tentato omicidio a Golfo Aranci.

È stato dichiarato affetto da vizio di mente il 60enne che nel 2023 ha sparato alla vicina di casa a Golfo Aranci, causandole la perdita permanente della vista. Pasquale Serra, originario del paese gallurese è stato quindi prosciolto dall’accusa di tentato omicidio di una donna.

Il gip del tribunale di Tempio Pausania ha emesso una sentenza di non luogo a procedere, ritenendo Serra incapace di partecipare consapevolmente al processo in modo irreversibile, nonostante fosse considerato capace di intendere e volere al momento dell’aggressione. Di conseguenza, sono stati revocati i suoi arresti domiciliari. Il 60enne, assistito dagli avvocati Pietro Carzedda e Antonia Mele, ha sempre sostenuto di essersi difeso da un’aggressione.

I fatti.

La vicenda origina in una difficile convivenza tra condomini in via Libertà, a Golfo Aranci, in particolare tra una coppia e il 60enne Pasquale Serra, culminata nei fatti del 2 giugno 2023. L’imputato aveva impugnato un fucile subacqueo per minacciare il suo vicino di casa e colpì sua moglie 43enne, causandole il grave ferimento dell’occhio destro. Alla donna fu ricostruita l’orbita oculare, ma ha perso la vista. La 43enne si era costituita parte civile con l’avvocata Cristina Mela. Pasquale Serra è stato prosciolto e ora è libero.

