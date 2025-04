Arzachena cerca scrutatori per i referendum dell’8 e 9 giugno

Scrutatori per il referendum, come proporsi ad Arzachena

Arzachena cerca scrutatori per i referendum che si terranno l’8 e 9 Giugno 2025, eco le istruzioni per chi vuole proporsi.

Per candidarsi è necessario essere elettrici o elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Arzachena ed avere compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle consultazioni.

I nominativi di coloro che manifesteranno la disponibilità formeranno un elenco dal quale l’ufficio elettorale potrà attingere per sostituire gli scrutatori e le scrutatrici impossibilitati a garantire la loro presenza ai seggi.

È possibile comunicare la propria disponibilità entro il 4 giugno 2025 compilando e sottoscrivendo il modulo sottostante che successivamente dovrà essere trasmesso via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comarzachena.it o via email all’indirizzo demografici@comarzachena.it o consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Arzachena.

È richiesta la disponibilità:

sabato 7 giugno dalle ore 15:00 e fino al termine della preparazione dei seggi;

domenica 8 giugno dalle ore 7:00 e sino alla conclusione delle operazioni di voto (ore 23:00);

lunedì 9 giugno dalle ore 7:00 e sino al termine delle operazioni di spoglio.

Ulteriori informazioni sulle prossime consultazioni referendarie sono disponibili cliccando su Referendum 2025.

