Ansia e depressione, in Gallura aumentano i casi

Aumentano i casi di ansia e depressione in Gallura.

Più di 1.600 accessi nei primi mesi di attivazione del servizio. Sono numeri in costante crescita quelli registrati dal servizio di Benessere Psicologico nelle Case di Comunità, uno dei primi di questo tipo nati in Italia dopo quelli di Piemonte, Campania ed Emilia Romagna. L’attività, fortemente voluta dalla Direzione della Asl Gallura, è integrata fra quelle dell’unità di Psicologia delle Cure Primarie.

Le parole del direttore generale della Asl Gallura.

“Si tratta di uno dei progetti centrali delle Case di Comunità, sul quale abbiamo puntato i nostri sforzi sin dall’inizio del mandato – sottolinea il direttore generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro – assumendo personale ad hoc, strutturando il servizio e facendolo conoscere per intercettare in tutta la Gallura i bisogni di salute dei cittadini. Abbiamo cominciato a costruire un modello di assistenza territoriale partendo dalla salute mentale, per proseguire con tutti quei servizi che mettono al centro la persona e che consentono di creare legami con il territorio, il confronto con le istituzioni e il dialogo con le associazioni locali, sempre con la volontà di potenziare l’assistenza sanitaria nei territori periferici”.

Attraverso questa rete i bisogni psicologici dei cittadini vengono affrontati secondo criteri di prossimità e tempestività, riducendo così l’impatto di psicopatologie come ansia, insonnia, attacchi di panico e degli eventi di vita stressanti sul benessere, ad esempio lutti, separazioni e sovraccarichi lavorativi o familiari.

Tra i problemi dei pazienti della Gallura l’ansia e la depressione.

La centralità del servizio emerge dall’analisi dei numeri e dei casi: “I dati fin qui raccolti testimoniano che i disturbi riportati con maggiore frequenza sono la depressione e l’ansia, anche in forme subcliniche rispetto ai criteri diagnostici internazionali di riferimento – afferma la dottoressa della Asl Gallura Assunta Russino, responsabile dell’unità di Psicologia delle Cure Primarie – e siamo potuti intervenire precocemente di fronte alle prime lamentele dei pazienti, anche su forme di disturbo che non assumevano ancora le caratteristiche di una franca psicopatologia, effettuando una vera e propria azione di prevenzione primaria“.

“Dopo una fase di avvio e di pubblicizzazione – aggiunge la dottoressa Russino – l’utenza del territorio ha iniziato a mostrare una tendenza positiva ad accedere al servizio, sia dietro indicazione del medico di base o di altri colleghi, sia in modo assolutamente autonomo. Il servizio garantisce riservatezza, empatia ed una pronta accoglienza dei bisogni, e rappresenta un passo importante verso la normalizzazione del disagio psichico e la riduzione dello stigma ad esso associato”.

Il team di psicologia sta anche attualmente lavorando in sinergia con gli altri professionisti sanitari, creando reti di collaborazione e servizi come il Progetto denominato Psicosmart a supporto psicologico e di prevenzione del disagio per i lavoratori della Asl Gallura e la Psicologia Ospedaliera istituita nel presidio Giovanni Paolo II di Olbia. Da rilevare, inoltre, la collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, con gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, con gli ospedali e con i servizi di secondo livello già presenti sul territorio che inviano gli utenti con patologie croniche o dopo la stabilizzazione dei sintomi più acuti. Un processo virtuoso per ottimizzare gli spostamenti verso i presidi centrali della Asl Gallura, realizzando così uno degli obiettivi principali perseguiti dal Decreto Ministeriale 77/2022.

Alcuni contatti utili.

Per accedere ai servizi di Benessere Psicologico attivi sul territorio, ricevere informazioni o fissare un appuntamento, è possibile contattare direttamente i Centri di Comunità della Asl Gallura attraverso la posta elettronica. Ogni sede territoriale dispone di un proprio indirizzo email dedicato. I cittadini di Arzachena possono scrivere a cdcarzachena@aslgallura.it, mentre chi si trova a Berchidda potrà rivolgersi a cdcberchidda@aslgallura.it. Per la zona di Buddusò l’indirizzo utile è cdcbudduso@aslgallura.it, e per La Maddalena, in località Padule, è attivo l’indirizzo cdclamaddalena@aslgallura.it.

Gli utenti di Olbia, dove il servizio si trova presso l’ex ospedale San Giovanni di Dio, potranno scrivere a cdcolbia@aslgallura.it. Chi risiede nei comuni di San Teodoro e Budoni potrà contattare cdcsanteodoro@aslgallura.it, mentre per Santa Teresa Gallura il riferimento è cdcsantateresagallura@aslgallura.it. A Tempio Pausania è attivo l’indirizzo cdctempiopausania@aslgallura.it, e infine, per Trinità d’Agultu e Vignola, la casella di posta dedicata è cdctrinitadagultuevignola@aslgallura.it.

