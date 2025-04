La nave attracca a Olbia a causa del mare agitato.

È stato lo scalo marittimo di Olbia, nella mattinata del 17 aprile, ad accogliere il traghetto Moby Aki della compagnia Cin, atteso inizialmente a Porto Torres ma dirottato verso la costa orientale della Sardegna a causa delle forti raffiche di vento che da ieri interessano l’intera fascia settentrionale dell’isola. La decisione di modificare la rotta e optare per l’approdo a Isola Bianca è maturata nelle prime ore della giornata, in seguito al peggioramento delle condizioni meteorologiche, con un Ponente insistente che ha raggiunto punte di 70 chilometri orari, rendendo meno sicuro l’avvicinamento al porto turritano.

Il traghetto, partito da Genova, ha quindi trovato rifugio nel porto gallurese, ritenuto più protetto e funzionale in circostanze meteo avverse. La scelta operata dalle autorità marittime e dalla compagnia di navigazione ha avuto come obiettivo prioritario quello di garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale di bordo, evitando possibili criticità in fase di attracco a Porto Torres, dove il vento di Ponente sta provocando forti turbolenze e rendendo instabili le manovre di ingresso nel bacino portuale.

I disagi per i viaggiatori non si sono fatti attendere, con inevitabili ritardi, cambiamenti di itinerario e difficoltà logistiche per chi contava su uno sbarco in territorio turritano. In molti, infatti, hanno dovuto riorganizzare il proprio tragitto via terra per raggiungere la destinazione inizialmente prevista. La situazione resta monitorata con attenzione, poiché anche per la giornata di domani, 18 aprile, non si esclude che la deviazione su Olbia venga confermata, qualora le condizioni del mare e del vento non mostrino segnali di miglioramento.

