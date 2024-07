Olbia congestionata dal traffico

Oltre che nel traffico di superyacht, Olbia è coinvolta anche in un crescente traffico automobilistico, sempre più pesante. È chiaro che, essendo la porta dell’isola sulla costa nord-est, la causa principale è l’aumento esponenziale di persone che si verifica durante l’estate e che crea enormi disagi a residenti e turisti. Tra i momenti più critici della giornata, quelli a ridosso di sbarchi o imbarchi al porto o all’aeroporto, che generano code a volte chilometriche sia in ingresso che in uscita. Traffico che spesso si combina con quello originato dalle centinaia di lavoratori, che, diretti soprattutto verso le altre località costiere, ogni giorno affrontano la situazione con crescente disagio. Tutto ciò, senza tenere in considerazione gli imprevisti. Nel caso di incidenti stradali, la circolazione va incontro alla paralisi.

Le condizioni dei collegamenti da e per Olbia

Le strade più inadeguate sono quelle da e per Olbia dalle altre località galluresi come Porto Cervo, San Pantaleo, Arzachena, Palau e Santa Teresa. E, in questo caso, non si tratta di un problema solamente stagionale. Quelle arterie sono ormai obsolete e inadatte a sostenere il flusso di veicoli che quotidianamente le percorre. E, soprattutto, non sono in linea con ciò che la Gallura si propone di essere in termini di attrattività, sia sotto il profilo commerciale – vedasi gli obiettivi per il settore nautico – che turistico – vedasi l’importanza acquisita dall’aeroporto internazionale di Olbia. Eppure, anche in Regione, il tratto che collega Olbia con Arzachena, Palau e Santa Teresa Gallura, è stato da anni riconosciuto come prioritario tra le opere della rete viaria sarda. Ci sarebbe il progetto e ci sarebbero anche i soldi. Evidente, poi, la differenza procedendo, in uscita, in direzione Nuoro o Sassari. Una volta superato il traffico interno alla città, raggiungere località molto battute come San Teodoro o Budoni è molto più semplice. Questo grazie alla quattro corsie, che permette di alleggerire il carico sia dalle strade che dai nervi.

