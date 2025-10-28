Guida e alcol: sicurezza stradale per i bambini di Arzachena

Lezioni di sicurezza stradale per bimbi ad Arzachena

Lezioni di sicurezza stradale per i bambini: successo ad Arzachena e Abbiadori con il progetto “Io… Non me la bevo!“.

Un’importante iniziativa di educazione stradale e prevenzione ha coinvolto oltre 400 studenti delle scuole secondarie di primo grado di Arzachena e Abbiadori. Il progetto, denominato “Io… Non me la bevo!”, si è concentrato sulla sensibilizzazione ai rischi connessi a comportamenti irresponsabili alla guida, in particolare sotto l’effetto di alcool e droga.

Formazione e prevenzione

L’attività, promossa dal delegato alla Pubblica Istruzione, Michele Occhioni, è stata curata e gestita dai responsabili della Federazione Motociclistica Italiana (FMI). L’obiettivo centrale è stato quello di fornire ai ragazzi una maggiore consapevolezza sulla sicurezza stradale, evidenziando le gravi conseguenze che l’alterazione psico-fisica comporta per chi guida.

Struttura del Corso

Il percorso di educazione e prevenzione degli incidenti stradali è stato articolato in laboratori proattivi che si sono svolti nell’arco di tre giornate, integrandosi pienamente nell’orario scolastico. Questa metodologia ha permesso un coinvolgimento diretto e attivo degli studenti, rendendo l’apprendimento sui temi della responsabilità e del pericolo stradale più incisivo e memorabile. L’iniziativa si configura come un significativo investimento nella formazione dei futuri utenti della strada, mirando a prevenire sinistri attraverso una cultura della prudenza sin dalla giovane età.

