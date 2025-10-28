La decisione di una pizzeria di La Maddalena.

Ogni anno, con l’arrivo dell’inverno, il dilemma si ripresenta per le attività in Gallura: rimanere aperti o chiudere per la pausa invernale? Uno storico locale di La Maddalena ha deciso di non abbassare le saracinesche. Così il gestore di Pizzeria Civico 49, Luca Giorgi, ha spiegato sui social che questo inverno terrà aperto il suo locale.

Una scelta dettata dalla volontà di garantire la continuità lavorativa ai propri dipendenti, di continuare a offrire un servizio essenziale alla comunità e di mantenere viva una parte importante del tessuto cittadino. Nonostante qualche timore per le difficoltà che li attendono, la promessa è quella di continuare a dedicare passione, professionalità e cortesia. Un invito umile, ma sentito, a sostenere la loro impresa.

“Ci abbiamo pensato molto se rimanere aperti in inverno. È diventato un grosso sacrificio. Abbiamo pensato che sia giusto farlo come da 30 anni a questa parte, per dare continuità a chi lavora con noi. Per continuare a dare un servizio alla comunità. Per non continuare a spegnere via Garibaldi. Speriamo di non pentirci. Intanto continueremo a metterci passione, professionalità e cortesia. Quindi se vorrete, con molta umiltà vi aspettiamo”, ha detto il gestore sui social. La sua scelta è un atto coraggioso in una realtà come la Gallura, ancora molto legata alla stagionalità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui