Le spiagge di Arzachena si fanno belle per Pasqua

Cominciata la pulizia delle spiagge del comune di Arzachena.

È iniziata la pulizia delle spiagge di Arzachena, come da programma annuale previsto per la settimana che precede Pasqua. Dal 14 aprile sono in corso gli interventi con le macchine pulitrici a Cannigione, La Conia, Mannena e Baja Sardinia, con l’obiettivo di rimuovere i rifiuti più ingombranti trasportati dalle mareggiate invernali.

L’iniziativa è promossa dal delegato all’Ambiente del Comune di Arzachena, Michele Occhioni e prevede anche l’installazione dei primi contenitori per la raccolta differenziata e delle passerelle. Il Servizio Ambiente e Decoro Urbano coordina tutte le attività nel pieno rispetto dell’ordinanza balneare della Regione Sardegna, che definisce tempi e modalità degli interventi sui litorali.

