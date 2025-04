Pasqua da record negli aeroporti di Olbia e Alghero: attesi 94mila passeggeri

Ponte di Pasqua da record negli aeroporti di Olbia e Alghero.

La Pasqua 2025 vedrà un record di arrivi negli aeroporti Olbia e Alghero nonostante l’aumento dei prezzi dei voli. Una crescita complessiva del 39% rispetto al 2024 nei due scali, secondo le previsioni di quest’anno, grazie all’offerta offerta totale di oltre 100mila posti e 578 movimenti aerei previsti in entrambi gli aeroporti.

Tra il 17 e il 22 aprile, in occasione delle festività pasquali, gli aeroporti di Olbia e Alghero si preparano ad accogliere circa 94mila passeggeri. L’incremento del 39% corrisponde a circa 26mila passeggeri in più rispetto al 2024. Il network complessivo prevede 63 collegamenti da e per 14 Paesi, di cui 21 rotte nazionali e 42 internazionali, a conferma della crescente attrattività della Sardegna settentrionale anche sui mercati esteri.

All’aeroporto di Alghero si stima un incremento del 17% rispetto al 2024, con circa 29mila passeggeri attesi, 208 movimenti previsti e oltre 36mila posti disponibili. Il network di collegamenti include 17 destinazioni da e per 8 Paesi.

Decisamente più marcata la crescita all’aeroporto di Olbia-Costa Smeralda, che accoglierà oltre 46mila passeggeri grazie a 370 movimenti e a un network composto da 46 collegamenti, di cui 13 nazionali e 33 internazionali, operati da 13 compagnie aeree da/per 10 Paesi. Rispetto allo stesso periodo del 2024, si registra un incremento di oltre il 30% sia nei volumi di passeggeri che nei movimenti, con un’espansione significativa del traffico internazionale, supportata da un’offerta estera aumentata del 35%.

