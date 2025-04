Rsu Pubblico Impiego, Cardia (FP Cgil Gallura) più votata in Asl Gallura

Jessica Cardia segretaria territoriale FP Cgil con più voti in Asl Gallura.

Ottimo risultato per la FP Cgil Gallura nelle elezioni Rsu Pubblico Impiego. Il sindacato è primo in Sanità pubblica (Asl 2) e complessivamente per voti espressi negli Enti locali. Jessica Cardia segretaria territoriale FP Cgil la più votata in Asl Gallura. ”Un risultato importante – dice la segretaria – ottenuto grazie a un lavoro corale di tutto il nuovo gruppo dirigente, i candidati e le Rsu uscenti che ringrazio, un gruppo fortemente rinnovato circa due anni fa”.

”Storico il risultato in Asl e al Comune di Tempio, primo sindacato, e ai Comuni di Olbia la Maddalena e Arzachena, secondi. Complessivamente primi anche negli enti locali per numero di voti espressi Non posso che prendere atto dell’avanzamento del progetto di rinnovamento che stiamo portando avanti in tutto il Nord Sardegna insieme a Paolo Dettori, segretario di Sassari. Un ringraziamento a tutte le lavoratrici e i lavoratori che credono e hanno creduto in noi”, ha detto Jessica Cardia.

