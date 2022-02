I lavori ad Arzachena.

Asfaltata la strada statale 125 ad Arzachena. I lavori di bitumatura, partiti ieri nella strada Picuccia – Lu Mulinu sono stati completati. L’intervento, consisteva nella sistemazione del tratto sui ponti del rio San Giovanni e del rio Bucchilalgu, grazie a un finanziamento di Anas.

L’intervento dell’ente per rinnovare il manto stradale, fino all’ingresso sud di Arzachena, è di circa 650 mila euro. Oltre ai lavori appena conclusi, è prevista anche la sistemazione di un tratto di 1,5 chilometri dall’uscita nord di Arzachena verso Palau e di altri 4,5 chilometri nella strada nei pressi di San Pantaleo. Per consentire al cantiere la realizzazione dei lavori, la circolazione sarà gestita a senso alternato, con la posa della segnaletica provvisoria e obbligatoria per il transito delle auto.