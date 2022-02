La variante del Pai al consiglio comunale di Olbia.

Oggi è una giornata storica per Olbia. La variante del Pai, contro il rischio idrogeologico, arriva in consiglio comunale. Si tratta di uno studio dettagliato redatto dall’ingegner Venturini, voluto fortemente dal sindaco Settimo Nizzi, contro il piano Mancini bocciato in Regione.

Va avanti l’iter per salvaguardare la città dal pericolo delle alluvioni. “Dopo la presentazione di oggi adotteremo la variante con le misure di salvaguardia – commenta il sindaco Nizzi -. Tutto deriva da normative regionali e nazionali che hanno istituito il piano di salvaguardia idrogeologico e soprattutto tutte le varianti sino all’istituzione dell’Autorità di Bacino”.

Dopo la delibera di questo pomeriggio per l’adozione della variante, l’iter prevede e l’istanza del Comune all’Autorità, per la verifica sulla procedibilità in dieci giorni. Tale Autorità, che prima era denominata Ardis, provvede in 120 giorni all’istruttoria naturalmente concordando e approfondendo con i tecnici del Comune e progettisti. L’istruttoria del Servizio Difesa del Suolo invia la relazione al Segretario generale dell’autorità difesa bacino e questo provvede alla pubblicazione sul Buras convocando contemporaneamente la conferenza operativa.

La variante in meno di un anno. “Questa nei successivi 30 giorni permette agli aventi diritto di fare eventuali osservazioni – prosegue Nizzi-. Il Comune invece ha 45 giorni di tempo dalla pubblicazione della delibera, da parte del Segretario generale dell’Autorità di Bacino, per le controdeduzioni. Il tutto viene portato in conferenza operativa, dove ci sarà la chiusura di lavori nel termine ultimo di 60 giorni dalla pubblicazione sul Buras e con determinazione del Segretario ci sarà la pubblicazione sul Buras e sul sito dell’Autorità di Bacino e con questo ci sarà l’approvazione ufficiale della variante contro il rischio idrogeologico della nostra città”.