Ripulita la spiaggia di Arzachena.

La spiaggia del Romazzino è stata il cuore pulsante dello Yacht Club Costa Smeralda Clean Beach Day, un evento sostenuto dal Comune di Arzachena, patrocinato dal Consorzio Costa Smeralda e dalla One Ocean Foundation. Questa straordinaria giornata ha coinvolto un gruppo di volontari appassionati e numerosi studenti provenienti dalle scuole primarie di Arzachena, Cannigione e Abbiadori, i quali si sono uniti per dedicare una mattinata all’importanza della sostenibilità ambientale e alla salvaguardia dell’ecosistema marino.

All’arrivo, i partecipanti sono stati calorosamente accolti dal segretario generale dello Yacht Club, Edoardo Recchi, insieme al sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, il delegato Michele Occhioni e Massimo Marcialis, direttore generale del Consorzio Costa Smeralda. La manifestazione, purtroppo, si è conclusa in anticipo a causa delle avverse condizioni meteorologiche, ma non prima che i partecipanti potessero assistere a una stimolante lezione introduttiva tenuta dalla biologa marina Mattia Leone. Durante l’incontro, la dottoressa Leone ha illustrato in modo coinvolgente i principali problemi legati all’inquinamento marino, creando una maggiore consapevolezza in tutti i presenti.

I bambini sono stati divisi in gruppi e, armati di determinazione e entusiasmo, hanno setacciato diligentemente la spiaggia alla ricerca di micro e macroplastiche, rimuovendo rifiuti che minacciavano l’ecosistema marino. L’evento ha anche previsto un momento di sorpresa, con il sorteggio di tre fortunati vincitori che hanno ricevuto l’opportunità di partecipare gratuitamente a un corso di scuola vela presso la prestigiosa Yces Sailing School, grazie alla generosità dello Yacht Club.

