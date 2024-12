Enomoney e il Pagante inaugurano gli eventi musicali del Natale a La Maddalena

Due appuntamenti in musica a La Maddalena.

Natale in musica a La Maddalena. Doppio appuntamento il prossimo 15 dicembre in Piazza Umberto I, dalle ore 18,30, con Enomoney e Il Pagante. Ad aprire le danze sarà la musica di Enomoney alle ore 18,30. Enomoney, apprezzato per le sue performance, e straconosciuto per il ruolo di producer più giovane del collettivo Nuova Sardegna, alterna produzioni aperte e “suonate”, con produzioni più energiche e ritmate.

Alle ore 19,30 il palco sarà de Il Pagante, il duo capace di conquistare il pubblico dei più giovani con un ritmo dance trascinante. Il gruppo nasce sui social nel 2010, ironizzando sullo stile di vita mondano dei milanesi, soprattutto dei PR,e dei loro paganti. Una lunga serie di successi permette all’attuale duo di scatenare il consenso durante ogni concerto, grazie ai brani diventati prima virali sul web e poi campioni nelle classifiche musicali. Nel corso della loro carriera insieme i tre hanno pubblicato tre album e ventitré singoli, conquistando undici dischi d’oro, tre dischi di platino e due doppi platini. Per seguire la band è utile seguire la pagina Instagram ufficiale, che ad oggi conta ben 181mila follower. Il loro concerto inizierà alle ore 19,30.

Per agevolare l’arrivo del giovane pubblico sull’isola in occasione del doppio appuntamento musicale, l’organizzazione ha previsto una tariffa speciale residenti per i collegamenti Palau–La Maddalena e La Maddalena – Palau. Entrambi i concerti hanno ingresso libero e gratuito. Il doppio concerto del 15 dicembre, a cura della R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu, è inserito nel ricco calendario di Natalisola, con il patrocinio del Comune di La Maddalena.

