Torna il mercato estivo di Arzachena: ecco gli orari

Il ritorno del mercato estivo di Arzachena.

Il mercato settimanale del mercoledì torna nel centro storico di Arzachena. A darne notizia il Comune, il quale ha fatto sapere che tornerà con una nuova riorganizzazione degli stalli in via Ruzittu, via San Pietro, via Firenze, corso Garibaldi e alcune vie laterali.

I nuovi orari prevedono l’installazione delle bancarelle a partire dalle 6:30 e fino alle 14:30. Con il ritorno del mercato l’estate entra nel vivo anche ad Arzachena, con una delle attrazioni più richieste dal turismo locale.

