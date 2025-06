Musica e danza per due giorni a Porto Rotondo con la Black Swan

L’anfiteatro di Porto Rotondo ospiterà due serate con Black Swan

Venerdì 27 e sabato 28 giugno, alle ore 21:30 l’anfiteatro di Porto Rotondo ospiterà due serate a ritmo di musica e danza con Black Swan. Un doppio appuntamento che coinvolge allievi, pubblico e famiglie in un viaggio fatto di ritmo, energia e bellezza.

La due giorni

Venerdì 27 giugno – “TIENI IL TEMPO”

Una serata che omaggia le sonorità più iconiche degli anni ’70, ’80 e ’90, tra groove, disco, pop e funky. Un invito a muoversi, ricordare e riscoprire la forza del tempo che scorre a ritmo di musica.

Sabato 28 giugno – “RITMO 2000”

Una vera e propria esplosione di vibrazioni dagli anni 2000: Hit indimenticabili, energia urban, stile e libertà. Un viaggio musicale che accende il presente e guarda al futuro.

“È da tempo che sognavo qualcosa che potesse coinvolgere tutti, non solo i danzatori ma anche chi li guarda, chi li sostiene, chi li accompagna a lezione ogni giorno. Queste serate nascono da quel sogno, Che ora sta per diventare realtà.”, dice Desirèe Rocco regista e coreografa del doppio spettacolo che ha saputo costruire ogni quadro scenico come fosse un film da vivere dal vivo”.

“La direzione artistica è firmata da Claudio Rocco, colonna portante del Black Swan, figura di riferimento costante nel tempo, capace di tenere insieme visione, sensibilità e struttura. L’energia hip-hop esplode nei lavori coreografici di Marta Carboni, che con il suo stile incisivo e dinamico porta in scena la potenza e l’immediatezza della street dance. A rendere lo spettacolo musicalmente indimenticabile è il DJ set di Michele Degortes, dj di lunga esperienza , che ha seguito l’intero processo creativo sin dalle sue radici.

Voglia di ballare

“Con Michele ho fatto dieci incontri intensi, lavorando per circa 40 ore di Editing Musicale.” sottolinea Desirèe, Rocco , ” Volevo una colonna sonora che non solo accompagnasse i movimenti, ma che facesse venire voglia di ballare anche a chi siede in platea. Il mio obiettivo è far battere il cuore di tutti al ritmo della musica e a passi di danza, e con l’aiuto e il supporto di Michele siamo riusciti nell’intento, creando una colonna sonora bella e coinvolgente.” A guidare il pubblico tra emozioni, scene e racconti sarà la brillante Maria Pintore, presentatrice elegante e coinvolgente, che accompagnerà le due serate con voce e presenza impeccabili. Non mancheranno le sorprese e le special guest”.

