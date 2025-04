Summit nazionale del turismo, Porto Cervo abbraccia Amalfi

Arzachena con Porto Cervo ad Amalfi per parlare di turismo.

L’Italia del Turismo si ritrova ad Amalfi per il Summit Nazionale del 3 e 4 aprile, ci sarà anche Arzachena per Porto Cervo. Le città simbolo del Belpaese sono pronte a stringere un Patto ad Amalfi per un nuovo rapporto tra destinazioni turistiche e comunità residenti. Le eccellenze d’Italia si danno appuntamento ad Amalfi per ricercare un equilibrio tra flussi turistici e popolazioni residenti.

I rappresentanti di Arzachena

Per il Comune di Arzachena partecipano al Summit il sindaco Roberto Ragnedda e l’assessora al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni. “Arzachena e Porto Cervo collaborano con altre destinazioni turistiche di eccellenza per portare l’attenzione delle Regioni e del Governo nazionale sulle potenzialità dei nostri territori, ma anche sulle criticità che ci accomunano nella gestione dei servizi e dei flussi turistici. Grazie a questa partnership avremo uno strumento in più per investire nella promozione del patrimonio identitario, culturale e naturale, oltre che focalizzarci su strategie improntate a uno sviluppo sostenibile e armonioso per l’ambiente e la comunità locale”.

“È importante fare gioco di squadra con altri sindaci per far sì che vengano esaltate le caratteristiche e l’immagine delle eccellenze territoriali del Belpaese nel mercato turistico internazionale. Il Summit di Amalfi sarà un’altra grande opportunità di confronto e crescita per tutti i partecipanti”.

