Olbia tra le mete più gettonate per le vacanze di Pasqua

Olbia secondo Jetcost è una delle mete più scelte per Pasqua.

Olbia è una delle città più gettonate per i turisti stranieri per le vacanze pasquali. Questi dati emergono dal report del motore di ricerca di voli e hotel Jetcost, che analizza le intenzioni e le preferenze dei turisti in vista delle prossime festività.

Tra le mete c’è proprio la Sardegna, con Olbia e Cagliari tra le top destinazioni più attraenti per le vacanze di Pasqua. L’Isola si conferma tra le mete più apprezzate da europei e italiani per le vacanze di Pasqua, con un incremento delle ricerche di voli e hotel rispettivamente del 5% e dell’8% rispetto al 2024.

I numeri di Olbia.

Olbia piace sopratutto a tedeschi, olandesi e francesi. La città è l’ottava scelta per i primi e la decima per i secondi. Seguono i turisti francesi, la cui meta è undicesima, mentre è quindicesima per portoghesi e spagnoli.

Secondo Ignazio Ciarmoli, direttore marketing di Jetcost, il mantenimento dell’interesse turistico per la Sardegna durante la Settimana Santa 2025 rappresenta un risultato significativo, soprattutto in un anno da record per le ricerche di voli e hotel. Ciarmoli sottolinea inoltre come Cagliari e Olbia continuino a essere tra le principali destinazioni turistiche a livello mondiale, grazie ai prezzi competitivi rispetto ad altre città, al loro patrimonio culturale e alla bellezza del territorio in questo periodo dell’anno. Anche la variegata offerta gastronomica, insieme alla qualità degli hotel e dei servizi, continua ad attrarre un numero elevato di turisti italiani ed europei.

