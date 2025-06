Un’auto con turisti in partenza ha abbattuto un semaforo ad Arzachena

Incidente nel centro di Arzachena: un’auto con a bordo una famiglia di turisti stranieri è finita sul marciapiede e ha abbattuto un semaforo. Nella serata di lunedì 23 giugno 2025, intorno alle ore 19,00, all’incrocio tra via Paolo Dettori e viale Costa Smeralda, un’auto condotta da un turista straniero, per cause ancora in fase di accertamento, andava ad impattare violentemente contro il palo del semaforo posto sul lato destro della strada.

Sul veicolo, una Jeep presa a noleggio, oltre al conducente erano presenti la moglie e la loro figlioletta di pochi anni regolarmente seduta nell’apposito seggiolino. La coppia stava rientrando da una vacanza in Gallura. La donna ha subito una lieve contusione al naso oltre ad un forte spavento. Illesi gli altri occupanti.

La dinamica dell’incidente

Da informazioni assunte nell’immediatezza dei fatti, la dinamica del sinistro, verosimilmente, potrebbe essere la seguente: la Jeep è arrivata all’incrocio che in quel momento segnalava luce rossa; allo stop era ferma una Fiat Panda in attesa del verde; il conducente della Jeep, molto probabilmente per una distrazione, si è accorto solo all’ultimo momento della presenza dell’auto che lo precedeva e, per evitare la collisione, ha sterzato bruscamente invadendo il marciapiede e finendo la sua corsa contro il palo dell’impianto semaforico.

A causa del forte urto il palo di sostegno e la lanterna semaforica sono cadute violentemente al suolo.

Al momento non sembra che vi siano altri veicoli coinvolti. Fortunatamente in quel momento nessun pedone si trovava sul marciapiede, diversamente le conseguenze del sinistro avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi.

La Jeep ha riportato gravi danni sulla parte frontale, per cui si è reso necessario dotare lo sfortunato turista di una nuova auto per raggiungere l’aeroporto.

La solidarietà di Arzachena

La proverbiale ospitalità degli arzachenesi non si è fatta attendere. Alcuni passanti hanno immediatamente informato le Autorità locali, assistito gli occupanti del veicolo che in quel momento si trovavano in preda ad un forte shock e, infine, hanno fatto sì che la famiglia potesse arrivare in tempo per la partenza mettendoli in grado di noleggiare un nuovo veicolo.

Sul poso è intervenuta la Polizia locale per i rilievi di rito e l’identificazione dell’autore del sinistro anche ai fini delle responsabilità in ordine al risarcimento dei danni.

