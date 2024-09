Arzachena punta sui turisti svizzeri

Il Comune di Arzachena e l’Azienda speciale camerale Promocamera promuovono il progetto “Incoming di tour operator svizzeri”. Sarà dal 9 al 13 ottobre 2024 nell’ambito del protocollo di intesa siglato tra i due Enti. L’obiettivo è quello di incentivare le azioni di internazionalizzazione volte a creare nuove opportunità per le aziende di Arzachena e della Gallura. L’iniziativa è promossa dall’assessora al Turismo e al Commercio, Claudia Giagoni, in collaborazione con Promocamera – Agenzia Speciale della Camera di Commercio di Sassari e con la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera.

L’assessora Giagoni

“Mettiamo un altro tassello nel programma di sviluppo studiato dal Comune e da Promocamera per le aziende turistiche di Arzachena – afferma Claudia Giagoni, assessora al Turismo e al Commercio -. Ospiteremo per 5 giorni un gruppo selezionato di tour operator svizzeri per presentargli la vasta offerta turistica della destinazione e creare momenti di crescita e confronto accanto ai nostri imprenditori. Vivere qui un’esperienza diretta è il modo più efficace per portare oltremare i valori e le specificità che offriamo a tutto tondo. Inoltre, tra degustazioni, visite guidate ai siti archeologici e alle spiagge simbolo organizzate per gli ospiti, abbiamo messo in agenda un incontro dedicato ad aziende e professionisti del comparto interessati a sviluppare il proprio business con il mercato Elvetico”.

L’appuntamento per gli operatori turistici attivi ad Arzachena è per giovedì 10 ottobre, alle 9:15, nello Spazio Nexus al piano terra di Palazzo Ruzittu in via San Pietro. Il seminario di presentazione del mercato turistico della Svizzera sarà l’occasione per far incontrare domanda e offerta con l’obiettivo di costruire le basi di future relazioni commerciali. “L’ internazionalizzazione resta un elemento chiave nelle azioni operative di Promocamera che si lega ad una visione più ampia del Sistema camerale di promozione di tutto il territorio del nord Sardegna – sottolinea il presidente di Promocamera, Francesco Carboni -. Le finalità a cui tendiamo nella partnership con il Comune di Arzachena puntano al rafforzamento degli elementi strategici necessari per lo sviluppo del territorio. Non ultima, come in questa occasione, la crescita della filiera del turismo, che rappresenta un asset di assoluta rilevanza. Per di più in considerazione di un mercato interessante come quello elvetico”.

