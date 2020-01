Il Carnevale all’insegna del divertimento sostenibile.

Il Comune di Arzachena e il comitato Chissi di Lu Carrasciali presentano il programma del Carnevale Arzachenese 2020 che si terrà dal 20 febbraio al 1 marzo all’insegna del divertimento sostenibile nel centro urbano e, come da tradizione, sul mare del borgo di Cannigione.

Il programma

20 febbraio, dalle ore 12:30 alle ore 18:00 – Favata del Giovedì grasso, frisgioli longhi (frittelle lunghe) e festa dei bambini con Pentolaccia in piazza Risorgimento. Preparazione e degustazione di fai e laldu. Animazione per i più piccoli, mascotte dei personaggi dei cartoni animati, spettacolo “Carta e coriandoli”, giochi gonfiabili e ballo Liscio con musica dal vivo.

23 e 25 febbraio, dalle 14:30 – Sfilata dei carri allegorici, corteo e coreografie dei gruppi mascherati e delle macchine allegoriche. In serata animazione con dj set e musica dal vivo. Apertura stand per la distribuzione di panini con salsiccia arrosto e di frittelle.

1 marzo, dalle 14:30 – Sfilata a Cannigione con partenza e arrivo al porto lungo il percorso di via Nazionale. In serata apertura stand per la distribuzione di panini con il polpo e di frittelle.

