Gli uffici comunali di Arzachena chiudono in anticipo, cosa sapere

La chiusura anticipata degli uffici comunali di Arzachena.
In concomitanza con le celebrazioni del Carnevale, gli uffici comunali di Arzachena anticipano la chiusura al pubblico alle ore 12 di martedì 17 febbraio. L’attività riprenderà regolarmente il giorno successivo, mercoledì 18 febbraio, ma nel frattempo i cittadini possono contattare l’amministrazione via email agli indirizzi disponibili nella sezione dedicata del sito istituzionale.
Nonostante la chiusura degli sportelli, il Comando di Polizia locale rimane pienamente operativo per garantire la sicurezza e l’assistenza alla comunità, con la Centrale raggiungibile al numero 0789/81111 dalle ore 8 alle ore 20. Per situazioni di emergenza è attivo il numero unico 112, accessibile 24 ore su 24 da rete fissa o mobile, assicurando interventi immediati in ogni circostanza.