Ustionata dalla stufa ad Arzachena, le condizioni della 33enne

Le condizioni della donna ustionata ad Arzachena.

Sono stabili le condizioni della 33enne rimasta ustionata dal malfunzionamento di una stufa a pellet nella sua abitazione ad Arzachena. La donna, attualmente ricoverata nel reparto specializzato del centro grandi ustionati dell’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, ha riportato gravi lesioni su circa un terzo del corpo. Il volto, il torace, il collo e le braccia risultano le zone più colpite dalla fiammata che l’ha investita in modo improvviso.

Probabile un malfunzionamento della stufa a pellet.

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 14, mentre si trovava da sola in casa. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di approfondimento da parte delle autorità competenti, l’origine del rogo sarebbe riconducibile a un malfunzionamento della stufa a pellet, presente all’interno dell’abitazione. Per cause che restano da chiarire, il dispositivo avrebbe generato una fiammata improvvisa, investendo la giovane che si trovava nelle immediate vicinanze.

Rapido l’intervento dei soccorritori.

Nonostante lo shock e le gravi ustioni riportate, la donna è riuscita a chiedere aiuto. I soccorsi sono giunti in pochi minuti. Un’ambulanza del servizio di emergenza 118 ha raggiunto rapidamente l’abitazione, prestando le prime cure e valutando la necessità di un intervento immediato da parte dell’elisoccorso. Proprio grazie al tempestivo coordinamento dei soccorritori, è stato possibile il trasferimento urgente all’ospedale sassarese, dove la paziente è stata affidata alle cure del personale del centro specializzato.

