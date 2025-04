Morte Papa Francesco, bandiere a mezz’asta anche in Gallura

Bandiere a mezz’asta in Gallura per Papa Francesco.

In segno di profondo cordoglio per la perdita di Papa Francesco, la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha stabilito che in tutte le sedi istituzionali regionali, Gallura compresa, le bandiere vengano ammainate a mezz’asta. Questo gesto formale assume il valore di un omaggio collettivo, capace di unire simbolicamente territori e istituzioni nel ricordo del messaggio di pace e di speranza che il Santo Padre ha sempre trasmesso.

“Rendiamo un sentito omaggio a un uomo che fino all’ultimo non ha mai smesso di predicare la pace, la fratellanza, l’amore e la cura per gli ultimi. Un uomo che ha sempre urlato al mondo di fermarsi di fronte alla follia della guerra e della distruzione del Creato”, dichiara la presidente Todde.

