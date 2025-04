Prende fuoco la stufa, gravi ustioni per una 33enne ad Arzachena

Una donna ha riportato ustioni al 33% del corpo a causa di un incendio della sua stufa ad Arzachena.

Una donna di 33 anni ha riportato gravi ustioni sul corpo dall’incendio di una stufa a pellet nella sua abitazione, ad Arzachena. L’incidente domestico, per cause in corso di accertamento, è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi 21 aprile, intorno alle 14 nel paese.

Stando alle prime informazioni, la donna è stata raggiunta dalle fiamme che hanno avvolto tutta la parte superiore del corpo. La dinamica dell’incidente è in corso di ricostruzione. La 33enne ha riportato ustioni al viso, alle braccia, al collo e al torace. Le ferite hanno interessato il 33 per cento del suo corpo. La giovane è stata soccorsa dai medici del 118 ed è stata immediatamente trasferita con l’elisoccorso al centro grandi ustionati dell’ospedale di Sassari.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui