Via i massi pericolosi lungo la strada verso il mare di Arzachena

La rimozione dei massi pericolosi ad Arzachena.

È stato avviato nei giorni scorsi l’intervento straordinario lungo la strada sterrata che conduce alla spiaggia di Liscia Ruja, ad Arzachena, dove da tempo alcuni massi di grandi dimensioni delimitavano il bordo della carreggiata. La loro presenza, sebbene in origine destinata a regolamentare il traffico e impedire parcheggi selvaggi, si era trasformata in un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica, soprattutto in vista dell’aumento del transito previsto con l’imminente stagione turistica.

A seguito di segnalazioni e sopralluoghi, l’amministrazione comunale ha disposto con urgenza la rimozione dei monoliti. Il provvedimento, firmato direttamente dal sindaco Roberto Ragnedda, è motivato dalla necessità di prevenire rischi per i pedoni e per gli automobilisti, garantendo anche l’accesso in sicurezza ai mezzi di emergenza e soccorso. Il restringimento della sede stradale provocato dai blocchi in pietra avrebbe infatti potuto ostacolare la tempestività di eventuali interventi.

Durante le operazioni, la Polizia locale di Arzachena è presente per supervisionare i lavori e garantire che vengano svolti nel rispetto delle normative di sicurezza. L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio di tutela dell’accesso alle spiagge, volto a garantire fruibilità e ordine nei punti più frequentati del litorale.

