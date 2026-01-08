Arzachena, promessa mantenuta: “Global Service” in via Micalosu

Arrivano gli interventi in via Micalosu ad Arzachena

Dopo l’allarme lanciato per la sicurezza stradale, i residenti accolgono con piacere gli interventi in via Micalosu ad Arzachena. il nuovo sistema di manutenzioni è entrato in azione subito dopo le festività. Residenti soddisfatti: “Intervento eccellente e tempestivo”.

La prova del nove è stata superata. “Global Service” ha dimostrato la sua efficacia proprio lì dove il pericolo era più evidente. Nella giornata di oggi, 8 gennaio, le squadre di pronto intervento hanno ultimato i lavori di messa in sicurezza in via Micalosu e all’intersezione con via Lu Beddu. Zone duramente colpite dai recenti fenomeni meteorologici.

Dalla segnalazione all’intervento

Solo pochi giorni fa, il tratto stradale a ridosso del ponticello era stato segnalato come una vera e propria “trappola” per automobilisti e centauri. Le abbondanti piogge avevano accumulato una massiccia quantità di sabbia e detriti che, uniti ai ristagni d’acqua causati dagli avvallamenti, rendevano il fondo stradale estremamente scivoloso e pericoloso.

L’intervento odierno ha visto una squadra di operai specializzati lavorare alla pulizia profonda della carreggiata. Via la grande quantità di sabbia. Restituendo agli pneumatici il necessario grip e liberando l’area da quel mix letale di fango e detriti che aveva messo in allarme la comunità.

Il successo dell’operazione non si misura solo nei metri quadri di asfalto pulito, ma anche nel clima di fiducia che si è respirato tra i cittadini. Gli abitanti di via Micalosu e via Lu Beddu hanno espresso un sentito ringraziamento per la sollecitudine dimostrata.

“Un plauso alla ditta Global Service per l’intervento idoneo e rapido”, è il commento che rimbalza tra i residenti della zona. “Vedere gli operai al lavoro subito dopo le feste è il segno che gli impegni presi dall’Amministrazione non sono rimasti sulla carta”.

Con questo intervento, il progetto da 400 mila euro dell’Assessorato ai Lavori Pubblici conferma la bontà della sua filosofia: manutenzioni lampo per risolvere le emergenze dell’agro e dei borghi entro poche ore dalla segnalazione.

La viabilità sicura in via Micalosu rappresenta oggi il simbolo di un’Arzachena che risponde con i fatti, garantendo tutela e decoro a un territorio che chiede, sopra ogni cosa, sicurezza per chi lo vive quotidianamente.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui